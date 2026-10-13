Прокуратура взыскала 38 тысяч рублей с ИП за труд подростка

В Гусь-Хрустальном индивидуальный предприниматель три месяца не выплачивал 17-летнему сотруднику пункта выдачи товаров зарплату, задолжав более 38 тысяч рублей, и теперь прокуратура через суд требует признать трудовые отношения и взыскать деньги с компенсацией за просрочку.
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