Прокуратура взыскала 38 тысяч рублей с ИП за труд подростка

В Гусь-Хрустальном индивидуальный предприниматель три месяца не выплачивал 17-летнему сотруднику пункта выдачи товаров зарплату, задолжав более 38 тысяч рублей, и теперь прокуратура через суд требует признать трудовые отношения и взыскать деньги с компенсацией за просрочку.