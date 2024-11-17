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Скандально известный экс-глава Филиппин Родриго Дутерте решил вернуться в политику

Скандально известный экс-глава Филиппин Родриго Дутерте решил вернуться в политику

Скандально известный экс-президент Филиппин Родриго Дутерте, который сажал политических соперников в тюрьму, оскорблял папу римского и нанимал на службу гангстеров из «эскадрона смерти», баллотируется на перевыборы в своем родном городе, пишет CNN.

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