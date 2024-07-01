Мнение: повышение зарплаты россиянам не решит проблему с мигрантами

И кто бы усомнился, что самый умный это Юниман! Не Петров, не Сидоров, а Юниман.

Vitaly Mishin

предложение Бастрыкина относительно замены мигрантов на своих не по нраву лоббистам мигрантов так как они теряют оччень большие бабки и им такие нововведения как кость в горле поэтому они и дальше будут гнуть свою линию но этому пора перекрыть кислород.