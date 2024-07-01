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Закон и Порядок

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Мнение: повышение зарплаты россиянам не решит проблему с мигрантами

Мнение: повышение зарплаты россиянам не решит проблему с мигрантами

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил повысить зарплаты русским рабочим, что, по его мнению, какой-то мере решит проблему с мигрантами.

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Комментарии
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валерия
И кто бы усомнился, что самый умный это Юниман!  Не Петров, не Сидоров, а  Юниман.
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15 час.
Vitaly Mishin
предложение Бастрыкина относительно замены мигрантов на своих не по нраву лоббистам мигрантов так как они теряют оччень большие бабки и им такие нововведения как кость в горле поэтому они и дальше будут гнуть свою линию но этому пора перекрыть кислород.
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15 час.

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