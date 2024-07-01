Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил повысить зарплаты русским рабочим, что, по его мнению, какой-то мере решит проблему с мигрантами.
Мнение: повышение зарплаты россиянам не решит проблему с мигрантами
Комментарии
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валерия
И кто бы усомнился, что самый умный это Юниман! Не Петров, не Сидоров, а Юниман.
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15 час.
Vitaly Mishin
предложение Бастрыкина относительно замены мигрантов на своих не по нраву лоббистам мигрантов так как они теряют оччень большие бабки и им такие нововведения как кость в горле поэтому они и дальше будут гнуть свою линию но этому пора перекрыть кислород.
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15 час.
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