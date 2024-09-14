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CNN: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о высказываниях Трампа

CNN: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о высказываниях Трампа

Избирательная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в соцсети X множество раз вводила читателей в заблуждение некорректными вырезками высказываний ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа.

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