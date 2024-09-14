CNN: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о высказываниях Трампа

Избирательная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в соцсети X множество раз вводила читателей в заблуждение некорректными вырезками высказываний ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии