Модрич провел 40-е мадридское дерби и лидирует среди иностранцев, обогнав Бензема

Лука Модрич стал рекордсменом по участию в мадридских дерби среди иностранцев. 39-летний хавбек «Реала» провел 40-й матч против «Атлетико» (1:1) за карьеру, обогнав экс-одноклубника Карима Бензема, на счету которого 39 игр против «индейцев».