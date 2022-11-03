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С мобилизованными военнослужащими ВВО в Республике Бурятия проходят занятия по тактической медицине и эвакуации с поля боя

С мобилизованными военнослужащими ВВО в Республике Бурятия проходят занятия по тактической медицине и эвакуации с поля боя

Мобилизованные военнослужащие изучают основы первой доврачебной помощи, методы эвакуации и остановки кровотечения путем наложения жгута на все участки тела, начиная от ног и заканчивая областью шеи.

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