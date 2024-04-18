Сразу в трех районах Хакасии власти сообщили о проснувшихся медведях

В Хакасии начался период активности медведей после зимней спячки. По информации Министерства природы республики, первые выходы хищников из берлог были зафиксированы в Аскизском, Бейском и Усть-Абаканском районах.
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