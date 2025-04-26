Депутат Мухометьярова: следует учредить в России День фронтового кота

Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова выступила с инициативой учредить День фронтового кота, аналогичный Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа и посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.
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