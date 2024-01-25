Современные США — пролог к ремейку «Побег из Нью-Йорка»…

Когда смотришь на современную элиту США, то берёт оторопь. «Голос Белого дома» в виде наркоманской версии домовёнка Кузи Карин Жан-Пьер, министр транспорта гомосексуалист Пит Буттиджич, при котором с рельс сходят поезда в диких количествах, видимо, чисто из принципа, вице-президент Камала Харрис, курившая «травку» и считаемая самой «глупой на своём посту за всю историю», и т.