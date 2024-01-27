Строительство Консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге завершится в этом году

Завершить строительство известного долгостроя — Консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге планируется в этом году, сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Телеграм-канале.
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