Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Дмитрий Медведев дал большое интервью сайту АиФ. Зампред Совбеза заявил, что уважает творчество британского музыканта Роджера Уотерса; обвинил Запад в стремлении изолировать Россию через конфликт на Украине, но при этом выразил сожаление о пропущенных возможностях сближения с Западом.
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