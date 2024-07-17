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Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Дмитрий Медведев дал большое интервью сайту АиФ. Зампред Совбеза заявил, что уважает творчество британского музыканта Роджера Уотерса; обвинил Запад в стремлении изолировать Россию через конфликт на Украине, но при этом выразил сожаление о пропущенных возможностях сближения с Западом.

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