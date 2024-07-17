Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Дмитрий Медведев дал большое интервью сайту АиФ. Зампред Совбеза заявил, что уважает творчество британского музыканта Роджера Уотерса; обвинил Запад в стремлении изолировать Россию через конфликт на Украине, но при этом выразил сожаление о пропущенных возможностях сближения с Западом.