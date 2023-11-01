Новые меры господдержки позволили в 2023 году увеличить вылов рыбы в Новосибирской области

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко рассказал о развитии отрасли в Новосибирской области и новых мерах государственной поддержки аквакультуры (товарного рыбоводства).
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