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Starship ставят на «конвейер»: в NASA анонсировали еженедельные запуски с 2027 года

Starship ставят на «конвейер»: в NASA анонсировали еженедельные запуски с 2027 года

SpaceX параллельно работает над созданием лунного посадочного модуля Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что уже с 2027 года испытательные старты гигантской системы смогут проходить практически каждую неделю.

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