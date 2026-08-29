Starship ставят на «конвейер»: в NASA анонсировали еженедельные запуски с 2027 года

SpaceX параллельно работает над созданием лунного посадочного модуля Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что уже с 2027 года испытательные старты гигантской системы смогут проходить практически каждую неделю.
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