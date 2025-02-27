Боец ВС России за неделю выходил раненного под Часовым Яром командира

Российский боец в течение недели выхаживал получившего ранения под Часовым Яром командира взвода одной из штурмовых рот 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Рашик.
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