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В Южной Корее призвали создать орган для совместного управления страной

В Южной Корее призвали создать орган для совместного управления страной

REUTERS/Kim Hong-Ji Лидер оппозиционной партии Южной Кореи Ли Джэ Мен предложил создать консультативный орган между парламентом и правительством для стабилизации государственных дел, сообщает агентство Yonhap.

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