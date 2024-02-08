День гражданской авиации отмечают в России 9 февраля 2024 года, в мире также празднуют День стоматолога Константин СентябрьСегодня, 9 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается День гражданской авиации, а во всем мире люди поздравляют стоматологов с их профессиональным торжеством.