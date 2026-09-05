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Глава фонда «Всё для Победы!» Чернышов посмертно награжден орденом Мужества

Глава фонда «Всё для Победы!» Чернышов посмертно награжден орденом Мужества

Исполнительный директор фонда «Всё для Победы!» Анатолий Чернышов, погибший в результате атаки Вооруженных сил Украины, посмертно награжден орденом Мужества.

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