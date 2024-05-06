Слуцкий: Госдума может утвердить премьер-министра России 8 мая

Государственная Дума Российской Федерации может утвердить руководителя правительства страны 8 мая. Соответствующее заявление сделал депутат нижней палаты отечественного парламента Леонид Слуцкий, информирует РИА Новости.
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