В 1936 году на свет появилась Государственная автомобильная инспекция

27 апреля 1939 года вступил в силу циркуляр Рабоче-крестьянского и солдатского управления НКВД СССР, предусматривавший введение специальных черно-белых полосатых дубинок для регулирования дорожного движения при сотрудничестве полицейские.
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