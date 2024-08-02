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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руи Хатимура завершил выступление на ОИ-2024 из-за травмы

Форвард сборной Японии после матча с Францией почувствовал дискомфорт в левой икроножной мышце.  МРТ-обследование подтвердило травму, игрок «Лейкерс» вынужден покинуть расположение сборной для проведения реабилитационных мероприятий.

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