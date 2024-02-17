Неприступный бастион врага пал: наши бойцы водрузили флаг России на Авдеевском коксохиме! (ВИДЕО)

Неприступный бастион врага пал! Наши бойцы водрузили флаг России на Авдеевском коксохиме! 114-я бригада 1-го Армейского корпуса водрузила российский флаг над Авдеевским коксохимическим заводом, ставя точку в битве за «неприступную крепость» врага.
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