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Русская весна

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Неприступный бастион врага пал: наши бойцы водрузили флаг России на Авдеевском коксохиме! (ВИДЕО)

Неприступный бастион врага пал: наши бойцы водрузили флаг России на Авдеевском коксохиме! (ВИДЕО)

Неприступный бастион врага пал! Наши бойцы водрузили флаг России на Авдеевском коксохиме! 114-я бригада 1-го Армейского корпуса водрузила российский флаг над Авдеевским коксохимическим заводом, ставя точку в битве за «неприступную крепость» врага.

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