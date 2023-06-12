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ВСУ выпустили снаряды «натовского» калибра по Донецку

ВСУ выпустили снаряды «натовского» калибра по Донецку

Под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины, совершенным «натовскими» снарядами калибра 155 миллиметров, оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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