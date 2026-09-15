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Депутат Рады заявила об острой нехватке средств в госбюджете Украины

Депутат Рады заявила об острой нехватке средств в госбюджете Украины

В госбюджете Украины наблюдается острая нехватка средств, с 15 сентября деньги выделяются только на социальные расходы, содержание вооружённых сил и зарплаты бюджетникам, заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

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