Мировое обозрение

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Минздрав готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России

Минздрав готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России

Глава российского государства Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса недавно договорились о направлении в африканскую республику в ближайшем будущем вирусологов, лаборатории и медицинского оборудования для борьбы против коронавирусной инфекции.

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