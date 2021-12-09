Минздрав готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России

Глава российского государства Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса недавно договорились о направлении в африканскую республику в ближайшем будущем вирусологов, лаборатории и медицинского оборудования для борьбы против коронавирусной инфекции.
Глава российского государства Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса недавно договорились о направлении в африканскую республику в ближайшем будущем вирусологов, лаборатории и медицинского оборудования для борьбы против коронавирусной инфекции.
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