В минобороны КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне

Дмитрий Кирсанов/ТАСС Представитель министерства обороны КНДР, комментируя многократные обвинения со стороны коллективного Запада в некой "угрозе", указал на эскалацию на Корейском полуострове, причиной которой стали действия США по милитаризации региона.