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В минобороны КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне

В минобороны КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне

Дмитрий Кирсанов/ТАСС Представитель министерства обороны КНДР, комментируя многократные обвинения со стороны коллективного Запада в некой "угрозе", указал на эскалацию на Корейском полуострове, причиной которой стали действия США по милитаризации региона.

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