Губернатор Василий Анохин поздравляет смолян с Днём физкультурника

Сегодня, 10 августа, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Днём физкультурника: Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с праздником здоровья, энергии, бодрости и сил — Днём физкультурника! Запрос на здоровый образ жизни у смолян в тренде: растёт число тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы, занимается на уличных тренажёрных площадках, участвует в массовых соревнованиях, успешно сдаёт нормативы комплекса ГТО.