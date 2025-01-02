Директор ЗАЭС: оставшееся зарубежное оборудование заменят на российское

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Иностранное оборудование, которое установили в украинский период на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заменят на оборудование отечественного производства в рамках процесса лицензирования, заявил в интервью ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
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