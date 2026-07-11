В Киеве поражены предприятия по выпуску дальнобойных БпЛА, угрожающих брянцам

В ночь на 11 июля были нанесены удары по предприятиям «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит», которые производили беспилотники с дальностью полета до 200 километров, способные наносить удары по территории России, включая Брянскую область.
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