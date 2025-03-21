Пожарные спасли пенсионерку в Карелии

В поселке Муезерский спасатели через окно залезли в квартиру пожилой женщиныФото: unsplash.com / Philippe Oursel Вчера вечером в 21 час 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Муезерский из полиции поступил звонок с просьбой о помощи.