Врач Виноградова: тяжёлое течение ангины иногда может спровоцировать инфаркт

Некоторые острые ЛОР-инфекции способны негативно сказываться на здоровье сердца, поскольку могут вызывать аутоиммунные реакции, при которых иммунная система начинает распознавать некоторые собственные ткани, в том числе клетки сердца как чужеродные.
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