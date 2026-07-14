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Врач Виноградова: тяжёлое течение ангины иногда может спровоцировать инфаркт

Врач Виноградова: тяжёлое течение ангины иногда может спровоцировать инфаркт

Некоторые острые ЛОР-инфекции способны негативно сказываться на здоровье сердца, поскольку могут вызывать аутоиммунные реакции, при которых иммунная система начинает распознавать некоторые собственные ткани, в том числе клетки сердца как чужеродные.

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