Сегунда Федерасьон: В шаге от мечты

О первых финальных играх плей-офф — Ни одна из гостевых команд не одержала победу — Только «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» добился положительного результата на выезде (ничья с «Саморой») — В случае ничейного результата по итогам 2 встреч проводится дополнительное время.