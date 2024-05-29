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Сегунда Федерасьон: В шаге от мечты

Сегунда Федерасьон: В шаге от мечты

О первых финальных играх плей-офф — Ни одна из гостевых команд не одержала победу — Только «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» добился положительного результата на выезде (ничья с «Саморой») — В случае ничейного результата по итогам 2 встреч проводится дополнительное время.

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