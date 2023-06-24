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Гашек выступит перед Европарламентом. Он порекомендует не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

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