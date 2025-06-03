БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ремилитаризация Европы: в Брюсселе предпочитают Турцию Греции

Ремилитаризация Европы: в Брюсселе предпочитают Турцию Греции

Пытаясь оказать влияние на соседей, турецкие власти пытаются активно разыгрывать религиозно-националистическую карту Накануне, 27 апреля, страны Евросоюза одобрили новую 150-миллиардную программу перевооружения согласно предложенной ещё в марте кредитной схеме Security Action for Europe (SAFE), предполагающую сокращение  зависимости от непредсказуемых партнёров на противоположном берегу Атлантики.

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