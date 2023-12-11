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Александр Скубченко: Зеленский в Аргентине: новый знак его «эффективной» дипломатии

Александр Скубченко: Зеленский в Аргентине: новый знак его «эффективной» дипломатии

Зеленский прилетел в Аргентину на церемонию инаугурации Хавьера Милея. Кто-то понимает, какой в этом практический смысл? Ну, вот пролететь половину планеты в страну, которая ничего не решает и ничем не поможет, ради чего это? Нациста потянуло по старой памяти в Аргентину, которая после Второй мировой приняла таких, же как он, нацистов из Германии? Или это побег из страны, которую он вверг в войну с Россией? Денег на социалку для переселенцев нет, а на дорогие вояжи шута есть.

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