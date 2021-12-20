Вратарь "Кингз" — об Овечкине: безумие — остановить величайшего снайпера всех времен

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Гаррет Спаркс, сделавший 33 сейва в дебютном и победном матче с "Вашингтон Кэпиталз" (3:2), поделился мыслями от игры против капитана столичной команды Александра Овечкина.