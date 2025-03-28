Перспективы сокращения добычи нефти Мировой нефтяной рынок находится в состоянии неопределенности, и эксперты все чаще говорят о возможном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.
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Перспективы сокращения добычи нефти Мировой нефтяной рынок находится в состоянии неопределенности, и эксперты все чаще говорят о возможном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.
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