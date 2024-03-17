Нижегородцев угощают блинами на избирательных участках

В Нижегородской области проходят масленичные гуляния 17 марта. Основными площадками праздника стали не только парки и общественные пространства города, но и избирательные участки, где в течение трех дней проходят выборы президента России-2024.
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