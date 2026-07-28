Ещё один удар по морским перевозкам: сухогруз горит у берегов Одессы Российские военные заявили о продолжении ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским перевозкам, используемым для снабжения Вооружённых сил Украины.
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