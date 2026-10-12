Бывшего адвоката Барсукова-Кумарина осудили на 12 лет за покушение на убийство в 90-е. 🔹Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Сергею Крикуну, который в прошлом был адвокатом криминального авторитета Владимира Барсукова-Кумарина.