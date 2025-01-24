Цены на зерно падают: Аргентина снизила тарифы на пшеницу, кукурузу и сою

Цены на зерно на европейском и американском рынке значительно упали, причина тому — резкое снижение тарифов в Аргентине, говорят аналитики отрасли, 24 января сообщает немецкий новостной портал Agrarheute.
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