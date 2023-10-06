Зеркальный ответ США: Совет Госдумы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Заявление Вячеслава Володина — реакция на выступление президента России на «Валдае». Путин сказал, что еще не знает, нужно ли России проводить испытания ядерного оружияСовет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил спикер думы Вячеслав Володин.
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