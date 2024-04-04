Беспилотник на базе Lada Vesta вышел на дороги. Тестами занимается НАМИ

ФГУП «НАМИ» тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta на дорогах общего пользования и на испытательном полигонеКак сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Дениса Ендачева, система автоматического управления автомобилем, которую тестируют специалисты, показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке.
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