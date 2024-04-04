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Беспилотник на базе Lada Vesta вышел на дороги. Тестами занимается НАМИ

Беспилотник на базе Lada Vesta вышел на дороги. Тестами занимается НАМИ

ФГУП «НАМИ» тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta на дорогах общего пользования и на испытательном полигонеКак сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Дениса Ендачева, система автоматического управления автомобилем, которую тестируют специалисты, показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке.

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