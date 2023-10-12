ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Матвеенко
    Где разведка? Надо навсегда прекратить даже мысли о таких диверсиях в головах гейропейцев и янки!Западные разведки...
  • Юрий Попов
    Гитлер знал что делать с еврейами, как же он был прав...Израиль объявил о...
  • Геннадий Глебов
    Вопрос?, Выходит дрон выполнил свою задачку хоть и сбили его, разрушения и погибшие есть.. Вопрос?, почему сбивают не...Черное утро: в Бе...

Краснодар превзошел все другие города России по скорости интернета

Краснодар превзошел все другие города России по скорости интернета

Так в столице Кубани средняя скорость интернета 240,5 Мбит/с, что выше, чем где-либо еще в стране. В Ростове-на-Дону скорость интернета составляла 179 Мбит/с, что поставило город на 2-е место в таблице скорости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх