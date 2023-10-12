Краснодар превзошел все другие города России по скорости интернета

Так в столице Кубани средняя скорость интернета 240,5 Мбит/с, что выше, чем где-либо еще в стране. В Ростове-на-Дону скорость интернета составляла 179 Мбит/с, что поставило город на 2-е место в таблице скорости.
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