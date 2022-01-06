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«Власовцы и бандеровцы», или История иноагента «Мемориал»

«Власовцы и бандеровцы», или История иноагента «Мемориал»

29 декабря минувшего года Московский городской суд преподнёс долгожданный подарок широким слоям российской общественности, запретив деятельность общества «Мемориал» – иноагента, генератора фальшивок, адвоката террористов и власовцев.

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