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Региональная Юридическая Служба

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В церкви рассказали, сколько стоит душа человека

В церкви рассказали, сколько стоит душа человека

Фото: sourozh.org Вопрос о цене человеческой души волновал людей на протяжении веков. В различных религиях и культурах существуют свои представления о том, что происходит с душой после смерти, и какую ценность она представляет.

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