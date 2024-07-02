В церкви рассказали, сколько стоит душа человека

Фото: sourozh.org Вопрос о цене человеческой души волновал людей на протяжении веков. В различных религиях и культурах существуют свои представления о том, что происходит с душой после смерти, и какую ценность она представляет.
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