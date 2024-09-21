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Литовские пользователи: Сегодня у нас разобрали ТЭЦ для поддержки Украины, а завтра что - разберут Литву?

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О транспортировке оборудование ТЭЦ из Литвы в Киев накануне заявила Урсула фон дер Ляйен.

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