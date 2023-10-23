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Боррель призвал ХАМАС прекратить удары по Израилю и освободить всех заложников

Боррель призвал ХАМАС прекратить удары по Израилю и освободить всех заложников

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал палестинское исламистское движение ХАМАС прекратить удары по Израилю и отпустить всех заложников.

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