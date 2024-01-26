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Мужчина начинает «бухать» во время семейной жизни благодаря всего трём причинам

Пил, бил, налево ходил — основные женские обвинения, которые адресуются мужчине во время развода. Но самое интересное то, что изначально женщины не очень то и хотят начинать отношения с мужчинами, которые вообще не курят, не пьют и ведут здоровый образ жизни.

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