Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    укажите полный перечень льготников!Добавят ещё скидк...
  • Николай Тимофеев
    Там много осталось русских которым податься некуда, в основном пожилые люди  они и есть малоимущие, потому что они та...Военнослужащие 20...
  • Виктор Александров
    Очередной обман!Начислят сразу до...

В Иркутской области в 30-градусный мороз полицейские помогли на трассе водителю неисправного автомобиля

Вчера около 9 часов утра в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поступило сообщение от водителя о том, что у него на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» неподалеку от поселка Залари сломался автомобиль, завести его он не может, при этом температура на улице ниже 30 градусов цельсия и мужчина может замерзнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх