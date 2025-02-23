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Царьград

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184 преступления! Полиция навестила мигрантов и владельцев оружия в Челябинской области

184 преступления! Полиция навестила мигрантов и владельцев оружия в Челябинской области

В регионе подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". В Челябинской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

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